По данным канала, украшения пропали, когда Королева была на отдыхе. В это время Тарзан находился дома и к нему приходили малознакомые гостьи. Украшения, предположительно, пропали после их визита.

По информации РЕН ТВ, также из дома пропали три тысячи евро. Сейчас полицейские разыскивают женщин, приходивших к Глушко в гости.

Как сообщал «Рамблер», этим летом Глушко оказался в центре скандала из-за слов о доходах артистов.