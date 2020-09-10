Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: приятельниц Тарзана заподозрили в краже украшений Королёвой 

Мария Иванова 50 минут назад
Из дома певицы Наташи Королёвой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) пропали украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, украшения пропали, когда Королева была на отдыхе. В это время Тарзан находился дома и к нему приходили малознакомые гостьи. Украшения, предположительно, пропали после их визита.
По информации РЕН ТВ, также из дома пропали три тысячи евро. Сейчас полицейские разыскивают женщин, приходивших к Глушко в гости.
Как сообщал «Рамблер», этим летом Глушко оказался в центре скандала из-за слов о доходах артистов.
Издание «Телепрограмма» привело цитату, якобы принадлежащую Глушко, в которой говорилось, что старики во время пандемии хотя бы получают пенсию, а артисты «ни копейки не имеют». Сам Глушко заявил, что его слова исказили.
Шоу-бизнес , Происшествия , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прогноз погоды: зима начнется в ноябре с морозов в -10
Прогноз погоды: зима начнется в ноябре с морозов в -10
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
Как сидят в России и в мире
Как сидят в России и в мире
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение