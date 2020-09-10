Из дома певицы Наташи Королёвой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) пропали украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, украшения пропали, когда Королева была на отдыхе. В это время Тарзан находился дома и к нему приходили малознакомые гостьи. Украшения, предположительно, пропали после их визита.
По информации РЕН ТВ, также из дома пропали три тысячи евро. Сейчас полицейские разыскивают женщин, приходивших к Глушко в гости.
Как сообщал «Рамблер», этим летом Глушко оказался в центре скандала из-за слов о доходах артистов.
Издание «Телепрограмма» привело цитату, якобы принадлежащую Глушко, в которой говорилось, что старики во время пандемии хотя бы получают пенсию, а артисты «ни копейки не имеют». Сам Глушко заявил, что его слова исказили.