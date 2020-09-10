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Тарзана в отсутствие жены обокрали после ночи с двумя девушками 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Тарзана обокрали после ночи с двумя девушками
Фото: РИА Новости
Российского певца, актера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Пока супруга бодибилдера, певица Наташа Королева отдыхала на южном курорте, Тарзан проводил время с двумя девушками. После ночи с ними из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.
Пропажу обнаружила Наташа Королева, вернувшись из отпуска. Супруга начала расспрашивать мужа, и Глушко во всем признался. Пара написала заявление в полицию.
Ранее Сергей Глушко показал в своем Instagram музыкальный инструмент. До этого бодибилдер жаловался на нехватку денег из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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