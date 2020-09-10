Тарзана обокрали после ночи с двумя девушками

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Российского певца, актера и бодибилдера Сергея Глушко , более известного как Тарзан, обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пока супруга бодибилдера, певица Наташа Королева отдыхала на южном курорте, Тарзан проводил время с двумя девушками. После ночи с ними из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.

Пропажу обнаружила Наташа Королева, вернувшись из отпуска. Супруга начала расспрашивать мужа, и Глушко во всем признался. Пара написала заявление в полицию.

Ранее Сергей Глушко показал в своем Instagram музыкальный инструмент. До этого бодибилдер жаловался на нехватку денег из-за коронавируса.