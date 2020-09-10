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Королёва заявила о пропаже украшений после визита «подруг» к Тарзану 

News.ru 28 минут назад
Певица Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли.
Муж певицы Сергей Глушко, выступающий под творческим псевдонимом Тарзан, не сопровождал Королёву в поездке и находился дома.
По данным РЕН ТВ, он признался, что 19 августа к нему приходили гостьи. Украшения могли пропасть после их визита. С женщинами мужчина был почти не знаком. Сейчас правоохранители их разыскивают.
Ранее Тарзан вызвал волну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру. На фото Сергей Глушко позирует в профиль, откинув назад длинные волосы, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Наташа Королева , Сергей Глушко
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