Певица Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли.

Муж певицы Сергей Глушко , выступающий под творческим псевдонимом Тарзан, не сопровождал Королёву в поездке и находился дома.

По данным РЕН ТВ, он признался, что 19 августа к нему приходили гостьи. Украшения могли пропасть после их визита. С женщинами мужчина был почти не знаком. Сейчас правоохранители их разыскивают.

Ранее Тарзан вызвал волну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру. На фото Сергей Глушко позирует в профиль, откинув назад длинные волосы, писал NEWS.ru.