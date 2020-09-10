Петросян решил избавиться от недвижимости в Сочи 

Известный юморист Евгений Петросян решил избавиться от своей недвижимости на черноморском побережье, чтобы не встречаться со своей бывшей супругой Еленой Степаненко . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Местные жители рассказали изданию, что в Сочи Петросян и Степаненко владеют четырьмя квартирами, купленными около 15 лет назад. Апартаменты находятся в закрытом жилом комплексе «Красная площадь», а их общая стоимость составляет более 200 миллионов рублей. По словам соседей артиста, судьба сочинской недвижимости определится в суде. Каждый из супругов планирует оставить у себя по две квартиры. Однако после Петросян хочет их продать, чтобы не видеться с бывшей женой во время отдыха.

В случае удачной реализации квартир Петросян не собирается оставлять черноморское побережье. Для себя и своей молодой супруги Татьяны Брухуновой он ищет новые апартаменты в центре города. На покупку юморист рассчитывает потратить более 40 миллионов рублей.

Ранее, в августе, стало известно, что Петросян покупал в Москве однокомнатные квартиры для хранения большой книжной коллекции. Тогда большая часть его библиотеки находилась в квартире, где после развода проживала Степаненко. Петросян хотел в судебном порядке вернуть коллекцию себе.