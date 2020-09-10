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Пугачёва покорила зрителей, перепев нецензурную песню Моргенштерна 

News.ru 1 час назад
Алла Пугачёва на шоу своего супруга Максима Галкина с ходу перепела песню скандально известно рэпера Моргенштерна. Гостями Галкина на его YouTube-шоу стали не только звёздная жена, но и Баста.
Им в процессе съёмок юморист предложил послушать песню Моргенштерна и Элджея «Cadillac» и оценить её. Гости тщетно пытались понять слова композиции, поэтому решили изучить текст поближе. Оказалось, что текст сплошь состоит из нецензурных выражений, но Пугачёва назвала его «чистыми частушками» и тут же перепела трек.
Пользователи Сети были в восторге от выходки Примадонны.

«Ой, ну Алла Борисовна украсила, конечно, выпуск! Было весело», — написали поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва впервые стала гостьей программы Максима Галкина «Музакалити» на YouTube-канале. Примадонна отечественной эстрады облачилась в металлизированный свитер и белоснежные брюки.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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