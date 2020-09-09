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Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть 

Вероника Полынина 20 минут назад
Слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной подогрело опубликованное в Сети видео совместного отдыха актеров на Эгейском море.
Как сообщает StarHit, запись сделана в турецком Бодруме. Утверждается, что на видео запечатлены именно Козловский и Акиньшина. Ранее о том, что актеры проводят совместный отпуск в Бодруме, писал телеграм-канал Peopletalk.
«Ребят заметили в ресторане за объятиями, говорят, выглядели как пара», — говорилось в сообщении.
В свою очередь, телеграм-канал «Закулиска» утверждает, что роман Козловского и Акиньшиной, начавшийся на съемках фильма «Чернобыль», продолжается уже полгода. Ради актрисы Козловский якобы бросил модель Ольгу Зуеву, которая в марте 2020 года родила ему дочь Оду Валентину.
Впрочем, ряд СМИ считает, что слухи о любовном треугольнике Козловского распространяются продюсерами «Чернобыля» с целью привлечь внимание к премьере в непростых для рынка условиях посткоронавируса.
Как сообщал «Рамблер», премьера «Чернобыля» запланирована на 15 октября. Данила Козловский выступил режиссером, продюсером картины, а также сыграл в ней главную роль.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Данила Козловский , Ольга Зуева , Оксана Акиньшина
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