Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть 

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Как сообщает StarHit, запись сделана в турецком Бодруме. Утверждается, что на видео запечатлены именно Козловский и Акиньшина. Ранее о том, что актеры проводят совместный отпуск в Бодруме, писал телеграм-канал Peopletalk.

«Ребят заметили в ресторане за объятиями, говорят, выглядели как пара», — говорилось в сообщении.

В свою очередь, телеграм-канал «Закулиска» утверждает , что роман Козловского и Акиньшиной, начавшийся на съемках фильма «Чернобыль», продолжается уже полгода. Ради актрисы Козловский якобы бросил модель Ольгу Зуеву , которая в марте 2020 года родила ему дочь Оду Валентину.

Впрочем, ряд СМИ считает, что слухи о любовном треугольнике Козловского распространяются продюсерами «Чернобыля» с целью привлечь внимание к премьере в непростых для рынка условиях посткоронавируса.

Как сообщал «Рамблер», премьера «Чернобыля» запланирована на 15 октября. Данила Козловский выступил режиссером, продюсером картины, а также сыграл в ней главную роль.