Матвиенко рассказал о смерти Сорина 

Сорин, как сообщал «Рамблер», — бывший вокалист «Иванушек International». 1 сентября 1998 года он упал с балкона шестого этажа, получил множественные травмы, был срочно и успешно прооперирован, а 4 сентября скончался в результате остановки сердца в возрасте 28 лет.

Позавчера «Лента.ру» опубликовала очередной эпизод документального сериала об истории русской поп-музыки. Он посвящен главным событиям, явлениям и артистам 1998 года. В ходе него Матвиенко, продюсер «Иванушек International», рассказал, что поехал в больницу к Сорину, когда тот был госпитализирован. Музкант был без сознания.