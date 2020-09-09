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Матвиенко рассказал о смерти Сорина 

Артём Кульша 1 час назад
Матвиенко рассказал о смерти Сорина
Фото: РИА Новости
Музыкант Игорь Сорин скончался, когда другие участники группы «Иванушки International» находились на церковной службе. Об этом композитор и продюсер Игорь Матвиенко рассказал «Ленте.ру».
Сорин, как сообщал «Рамблер», — бывший вокалист «Иванушек International». 1 сентября 1998 года он упал с балкона шестого этажа, получил множественные травмы, был срочно и успешно прооперирован, а 4 сентября скончался в результате остановки сердца в возрасте 28 лет.
Позавчера «Лента.ру» опубликовала очередной эпизод документального сериала об истории русской поп-музыки. Он посвящен главным событиям, явлениям и артистам 1998 года. В ходе него Матвиенко, продюсер «Иванушек International», рассказал, что поехал в больницу к Сорину, когда тот был госпитализирован. Музкант был без сознания.

«Потом я собрал всех "иванушек", мы поехали на вечернюю службу в Саввино-Сторожевский монастырь. Думали, что закажем за здравие. Приехали, начали служить, а потом нам сообщили, что уже все…» — рассказал композитор.

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Шоу-бизнес , Игорь Матвиенко , Игорь Сорин , Lenta.ru
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