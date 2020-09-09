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«Почему именно он?»: Собчак объяснила свой выбор 

Вероника Полынина 31 минуту назад
«Почему именно он?»: Собчак объяснила свой выбор
Фото: Instagram
Ксения Собчак призналась, почему выбрала Константина Богомолова и ушла к нему от своего первого мужа Максима Виторгана.
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На своей странице в Instagram Собчак опубликовала совместную фотографию с Богомоловым и отрывки из его интервью Зинаиде Пронченко. Ксения отметила, что это «частичный ответ на вопрос „почему именно он?“
По словам Собчак, главное качество в мужчине, да и вообще, в людях — это интеллект.

»Жить с человеком и осознавать, что его интеллект превосходит твой на несколько порядков — это невероятное счастье и желание всегда развиваться и соответствовать», — пояснила телеведущая.

Ксения сравнила себя с телефоном Nokia, а своего мужа — с новейшим iPhone.

«Понимаешь, что твой микрочип Богом создан иначе, памяти меньше, картинок нет, но зато экран не бьется и батарейка на два дня. И любуешься айфоном. Он красивый, хрупкий и в нем ооочень много всего. Вся жизнь», — написала Собчак.

Как писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. На праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец. И для Собчак, и для Богомолова брак стал вторым.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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