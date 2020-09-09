Корчевников поведал о «чуде» в разгар пандемии 

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о чуде, которое увидел в разгар эпидемии коронавируса в одной из московских больниц.

«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился», — рассказал Корчевников в Instagram.

Он отметил, что сам образ — редкий и грустный: «Не рыдай Мне, Мати». На иконе изображен момент, когда Мария сняла Христа с креста после распятия.

По словам Корчевникова, сейчас образ с новым стеклом висит над церковным кануном — столиком для зажжения поминальных свечей, а треснувшее стекло, на котором отобразилась икона, повесили в алтаре.

Корчевников напомнил, что случаи с удвоением иконы случались и прежде. Самый известный — удвоение образа Богородицы «Призри на Смирение» в Киеве в начале 1990-х годов. Телеведущий отметил, что эта редкая икона есть и в иконостасе того больничного храма в Москве.

«Для меня это чудо — к укреплению врачам и всем нам в дни эпидемии, когда смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом. И тихое напоминание, что и Он, как бы страшно не было, здесь, с нами», — написал Корчевников.

Как сообщал «Рамблер», Борис Корчевников — тележурналист и телеведущий, с 2017 года — генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас». Автор книги «Имя России. Духовная история страны».