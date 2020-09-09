«Нам сказали, что уже все»: Матвиенко о попытках спасти Сорина 

Продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко молился за бывшего участника группы Игоря Сорина после его падения с балкона. Об этом Матвиенко рассказал в проекте «Ленты.ру» «История русской поп-музыки».
По словам продюсера, они вместе с участниками коллектива поехали в Саввино-Сторожевский монастырь на вечернюю службу, чтобы заказать молебен о здравии бывшего солиста «Иванушек».
«Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — рассказал Матвиенко.
Он отметил, что Игорь Сорин ушел из группы до трагического случая. На его место взяли Олега Яковлева. Оба солиста вместе снялись в клипе на песню «Кукла».
Как сообщал «Рамблер», Игорь Сорин был участником первого состава группы «Иванушки International» вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Андреевым. Певец умер в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет после падения с балкона 6 этажа. Олег Яковлев, заменивший Сорина в группе, скончался в июне 2017 года в возрасте 47 лет после перенесенной пневмонии.