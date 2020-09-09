Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Нам сказали, что уже все»: Матвиенко о попытках спасти Сорина 

Вероника Полынина 1 час назад
«Нам сказали, что уже все»: Матвиенко о попытках спасти Сорина
Фото: РИА Новости
Продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко молился за бывшего участника группы Игоря Сорина после его падения с балкона. Об этом Матвиенко рассказал в проекте «Ленты.ру» «История русской поп-музыки».
По словам продюсера, они вместе с участниками коллектива поехали в Саввино-Сторожевский монастырь на вечернюю службу, чтобы заказать молебен о здравии бывшего солиста «Иванушек».

«Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — рассказал Матвиенко.

Он отметил, что Игорь Сорин ушел из группы до трагического случая. На его место взяли Олега Яковлева. Оба солиста вместе снялись в клипе на песню «Кукла».
Как сообщал «Рамблер», Игорь Сорин был участником первого состава группы «Иванушки International» вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Андреевым. Певец умер в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет после падения с балкона 6 этажа. Олег Яковлев, заменивший Сорина в группе, скончался в июне 2017 года в возрасте 47 лет после перенесенной пневмонии.
Комментарии
Шоу-бизнес , Кирилл Андреев , Олег Яковлев , Игорь Матвиенко , Игорь Сорин , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В квартире Легкоступовой нашли два трупа
В квартире Легкоступовой нашли два трупа
Коллега Клюева пояснила свое отсутствие на похоронах
Коллега Клюева пояснила свое отсутствие на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Умер актер Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение