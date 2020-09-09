«Нам сказали, что уже все»: Матвиенко о попытках спасти Сорина 

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По словам продюсера, они вместе с участниками коллектива поехали в Саввино-Сторожевский монастырь на вечернюю службу, чтобы заказать молебен о здравии бывшего солиста «Иванушек».

«Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — рассказал Матвиенко.

Он отметил, что Игорь Сорин ушел из группы до трагического случая. На его место взяли Олега Яковлева . Оба солиста вместе снялись в клипе на песню «Кукла».