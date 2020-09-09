Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли 

Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли.

Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью.

Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.

"Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть", — поделилась знаменитость.

Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.