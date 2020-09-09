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Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли 

РИА Новости 1 час назад
Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли
Фото: РИА Новости
Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли.
Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью.
Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.

"Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть", — поделилась знаменитость.

Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Первый канал , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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