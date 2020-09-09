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Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Репер Алишер Валиев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, получил премию «Женщина года» от журнала Moda Tropical. На вручение награды хип-хоп исполнитель устроил небольшое шоу. Российский видеоблогер и музыкант предстал перед публикой в мехах и шляпе и поднялся на сцену в сопровождении мужчины.
Не все присутствующие на мероприятии оценили такой выбор жюри. Так, бессменная ведущая ТВ-Шоу «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась со сцены по данному поводу, призвав пересмотреть решение организаторов.

«Что же бабы на Руси перевелись, я понять не могу! У нас их очень много, они все очень красивые», — заявила звезда телестройки.

Шоу-бизнес , Видео , Ксения Бородина
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