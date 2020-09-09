Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео 

Репер Алишер Валиев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, получил премию «Женщина года» от журнала Moda Tropical. На вручение награды хип-хоп исполнитель устроил небольшое шоу. Российский видеоблогер и музыкант предстал перед публикой в мехах и шляпе и поднялся на сцену в сопровождении мужчины.
Не все присутствующие на мероприятии оценили такой выбор жюри. Так, бессменная ведущая ТВ-Шоу «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась со сцены по данному поводу, призвав пересмотреть решение организаторов.
«Что же бабы на Руси перевелись, я понять не могу! У нас их очень много, они все очень красивые», — заявила звезда телестройки.