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Флейта Козловского причинила россиянке физические и моральные страдания на 1 млн рублей 

Секрет Фирмы и ещё 8 2 часа назад
Иск на миллион: Козловский покалечил россиянку
Фото: РИА Новости
Жительница Петербурга Елизавета Видус подала в суд на Академический малый драматический театр (МДТ) из-за удара флейтой. Музыкальный инструмент по неосторожности выскользнул из рук актёра Данилы Козловского и нанёс россиянке физический и моральный ущерб, по её оценке, на более чем 1 млн рублей.
Иск о возмещении вреда здоровья Елизавета Видус подала не по горячим следам. Злополучный спектакль «Гамлет» состоялся ещё в декабре 2019 года. Исполнитель главной роли, популярный российский актёр Данила Козловский, в какой-то момент взмахнул тяжёлой металлической флейтой, и часть инструмента длиной примерно 50 см вылетела в зрительный зал, после чего попала в голову зрительницы.
По утверждению истицы, даже после случившегося спектакль не остановили. На окровавленного человека в зале ни Козловский, ни другие артисты и сотрудники театра внимания не обратили. Двери зала открыли не сразу, и извинений никто не принёс, отметила пострадавшая. Вызванные медики диагностировали у Видус ушибленную рану мягких тканей теменной области и подозрение на черепно-мозговую травму.
Инцидент закончился операцией и лечением на сумму 12 200 рублей. При этом, несмотря на то, что вред здоровью оценили как «лёгкий», Видус перенесла «колоссальные нравственные страдания» из-за переживаний об обезображенном внешнем виде. Оскорбило женщину и безразличие работников МДТ, которые не позаботились о ней должным образом.
Теперь петербурженка через суд потребовала принять отказ от договора оказания услуг — речь идёт о показе спектакля «Гамлет», который она так и не досмотрела. Видус попросила взыскать с театра:
8000 рублей за билет,
8000 рублей неустойки,
12 200 рублей, заплаченные за лечение причинённой Козловским травмы,
недополученную в период больничного зарплату в размере 38 273 рублей,
компенсацию морального вреда в 1 млн рублей,
штраф за неисполнение требований потребителя.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Данила Козловский , Санкт-Петербург
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