Майкл из «Универа» может лишиться прав из-за дерзости 

Актер Арарат Кещян сделал попытку совершить поворот по встречной полосе дорожного движения и может быть лишен за это права управления транспортными средствами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Кещян, как сообщал «Рамблер», — бывший участник команды «Клуба веселых и находчивых» (КВН) РУДН . Он наиболее известен по роли Артура «Майкла» Микаэляна в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Также актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Свадьба по обмену», «Тот еще Карлосон!», «Мамы», «Няньки», «Кавказская пленница!», «Одноклассницы» и «Одноклассницы: Новый поворот».

По информации Mash, недавно Кещян за рулем своего внедорожника «Инфинити» (Infiniti) сделал попытку совершить поворот по встречной полосе дорожного движения то ли на Ленинградском проспекте, то ли на Ленинградском шоссе в Москве.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) задержали его за это и составили на него протокол об административном правонарушении.

«Он пытался активно доказать свой важный статус, и это, конечно, зря», — сообщает телеграм-канал.

По его данным, материалы дела в отношении актера уже были переданы в суд. Заседание суда состоится в ближайшее время. По его результатам Кещян может быть лишен водительского удостоверения на шесть месяцев.