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У звезды «Универа» забрали права 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
У звезды «Универа» забрали права
Фото: РИА Новости
У актера Арарата Кещяна забрали водительские права. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что звезду «Универа» задержали на севере Москвы, когда его джип ехал по встречной полосе. До этого артист также превысил скорость на Ленинградском шоссе. После задержания актер «пытался активно доказать свой важный статус», однако на него все равно составили протокол.
В ближайшее время состоится суд над артистом. Кещян может лишиться водительских прав на полгода.
Как сообщает «Московский Комсомолец», актер пожаловался на задержавших его сотрудников ГИБДД в полицию. По его словам, они сфальсифицировали показания о нарушении правил дорожного движения. При этом Кещян утверждает, что права у него не забирали. В настоящее время проводится проверка.
41-летний Арарат Кещян известен по таким фильмам и сериалам, как «Универ», «Кавказская пленница!», «СашаТаня», «Мамы», «Тот ещё Карлосон!», «Няньки» и «Одноклассницы».
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Шоу-бизнес , ГИБДД , Арарат , Москва
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