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Пьяная жена Гогена Солнцева совершила попытку суицида 

ИД «Собеседник» 21 минуту назад
Жена Гогена Солнцева совершила попытку суицида
Фото: Instagram
Екатерина Терешкович едва не покончила жизнь самоубийством. Свидетелями ужасной сцены стали случайные прохожие.
Семейную жизнь Гогена Солнцева продолжают сотрясать нешуточные страсти. На днях пожилая супруга шоумена Екатерина Терешкович едва не совершила попытку суицида. О ее желании покончить с жизнью случайные прохожие узнали, услышав душераздирающие крики женщины, разносившиеся по улице из московской многоэтажки.
(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

— Я проходил мимо и услышал крики женщины, — рассказал Sobesednik.ru Дмитрий, ставший очевидцем события. — У подъезда сразу собралась толпа людей. Кто-то стал звонить в полицию, кто-то в скорую.

Прохожие сразу опознали в женщине жену-пенсионерку Гогена Солнцева Екатерину Терешкович. Они пытались успокоить ее, но Катя на контакт с ними не шла.

— Она не обращала на нас совершенно никакого внимания, — продолжает Дмитрий. — Произносила какие-то несвязные фразы, твердила что-то о том, что ей нужно закончить какие-то дела. Потом стала с кем-то спорить по телефону. А после и вовсе швырнула аппарат из окна.

В это время к Екатерине подоспела помощь, сейчас с разбушевавшейся Терешкович работают медики.
Не исключено, что скандальный поступок Катя совершила под воздействием алкогольных напитков. Терешкович уже давно увлекается спиртным. И в прошлом году даже проходила лечение от зависимости в специализированной клинике. В последнее время Катя не пила. Она стала вести здоровый образ и даже собиралась подарить своему мужу ребенка.

— Я горжусь Катериной, — заявлял в интервью Sobesednik.ru Гоген. — Она пример настоящей жены! И, к счастью, уже не пьет. Катя поняла, что меня радуют исключительно трезвые женщины. И ради меня отказалась от алкоголя.

Терешкович чуть не довела Гогена до инсульта, раздеваясь перед незнакомцами
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , ИД "Собеседник"
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