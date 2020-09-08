Собчак назвала виновного в жестком приговоре Ефремову 

По мнению Собчак, если бы «не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний», актера приговорили бы к лишению свободы на меньший срок, а через два или три года он смог бы просить об условно-досрочном освобождении.

«То есть вот такой жесткий приговор, восемь лет (обычно по этой статье дают 4-5 лет), — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять», — написала ведущая.

Она также выразила уверенность в том, что Ефремов «по наивности кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и его надо слушаться».

Приговор Ефремову огласили во вторник, 8 сентября. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима , обязали выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей сыну погибшего водителя Сергея Захарова , а также лишили водительских прав на три года. Через два года и два месяца он сможет просить о смягчении вида наказания или об условно-досрочном освобождении.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит.