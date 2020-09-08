У Брежневой возникли проблемы со здоровьем

Певица сдала тест на коронавирус
Российская поп-исполнительница Вера Брежнева призналась фанатам, что у нее начались проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, она почувствовала себя плохо несколько дней назад после тяжелых трудовых будней. Девушка даже начала думать, что заразилась коронавирусом.
«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отмечала 38-летняя певица.
Анализ на COVID−19 показал отрицательный результат, но самочувствие Веры пока так и не улучшилось.
Ранее экс-солистка «ВИА Гры» признавалась, что пандемия дается ей трудно, и в последнее время она часто ощущала депрессивное состояние. Друзья и многочисленные поклонники стараются поддержать любимицу и присылают ей трогательные послания и пожелания скорейшего выздоровления в соцсетях. Одно из них настолько растрогало блондинку, что она не смогла сдержать слез.
«Увидела пост моего друга обо мне с хорошими словами, начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце», — рассказала она. Чтобы взбодриться, Брежнева также отправила себе сообщение от «будущей себя». «Ты отлично справляешься. То, что ты делаешь, важно для этого мира. Верь в себя!» — говорится в посте.