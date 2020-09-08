У Брежневой возникли проблемы со здоровьем

Певица сдала тест на коронавирус

Российская поп-исполнительница Вера Брежнева призналась фанатам, что у нее начались проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, она почувствовала себя плохо несколько дней назад после тяжелых трудовых будней. Девушка даже начала думать, что заразилась коронавирусом.

«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отмечала 38-летняя певица.

Анализ на COVID−19 показал отрицательный результат, но самочувствие Веры пока так и не улучшилось.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» признавалась, что пандемия дается ей трудно, и в последнее время она часто ощущала депрессивное состояние. Друзья и многочисленные поклонники стараются поддержать любимицу и присылают ей трогательные послания и пожелания скорейшего выздоровления в соцсетях. Одно из них настолько растрогало блондинку, что она не смогла сдержать слез.