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Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» Том Круз совершил опасный трюк. Разогнавшись на мотоцикле, актер прыгнул со скалы в пропасть, после чего благополучно приземлился на парашюте.
Известно, что уже с самой первой «Миссии» звезда шпионского боевика стремился лично участвовать во всех опасных сценах, настаивая на создании большей реалистичности. При этом он тщательно готовится к каждому трюку. Кроме того, многие из них сначала тестируются на дублерах, и лишь затем к съемкам подключается сам актер.
Шоу-бизнес , Видео , Том Круз
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