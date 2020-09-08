Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео 

Во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» Том Круз совершил опасный трюк. Разогнавшись на мотоцикле, актер прыгнул со скалы в пропасть, после чего благополучно приземлился на парашюте.

Известно, что уже с самой первой «Миссии» звезда шпионского боевика стремился лично участвовать во всех опасных сценах, настаивая на создании большей реалистичности. При этом он тщательно готовится к каждому трюку. Кроме того, многие из них сначала тестируются на дублерах, и лишь затем к съемкам подключается сам актер.