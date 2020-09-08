«В Россию в те годы приехали люди, которые выискивали из интеллигенции молодежь и прививали им различные психотехники. Люди просто сходили с ума. У них забирали имущество. Дочь в какой-то момент начали в это вовлекать. Я почувствовал, что она погибает. Она попала в эту секту через своего первого мужа. Для нее родители вдруг стали злейшими врагами. Дальше дошло до безумия. Она попала в рабство к своим учителям. Ее заставили продать квартиру. Она попала в такую плохую среду».