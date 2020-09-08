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«Дошло до безумия! Почувствовал — она погибает»: Алексей Рыбников рассказал, как спасал дочь от сектантов 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
«Дошло до безумия! Почувствовал — она погибает»
Фото: ТАСС
Композитор Алексей Рыбников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как спасал свою дочь Анну от сектантов. В девяностых годах она попала в дурную компанию. Сейчас девушка стала кинорежиссером, ее жизнь наладилась. Рыбников вытащил дочь из секты. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«В Россию в те годы приехали люди, которые выискивали из интеллигенции молодежь и прививали им различные психотехники. Люди просто сходили с ума. У них забирали имущество. Дочь в какой-то момент начали в это вовлекать. Я почувствовал, что она погибает. Она попала в эту секту через своего первого мужа. Для нее родители вдруг стали злейшими врагами. Дальше дошло до безумия. Она попала в рабство к своим учителям. Ее заставили продать квартиру. Она попала в такую плохую среду».

Как сказал Рыбников, он стал спасать дочь.

«Вытаскивали ее из этого болота через друзей, через воздействие. Я даже нанял для нее охрану. Потом это нам всем вместе, к счастью, удалось преодолеть. Она пошла на контакт с братом, потом с мамой. Потом и со мной. Сейчас у нее хорошая семья», — заметил композитор.

Алексей Рыбников — народный артист России. Является председателем Союза композиторов России.
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Шоу-бизнес , Алексей Рыбников
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