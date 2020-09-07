Стало известно о тяжелом состоянии Тереховой 

По данным «КП», на оплату услуг сиделок и лекарства семья Тереховой тратит 150 тысяч рублей ежемесячно. Найник отметила, что актрисе каждый день делают прическу.

«Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно», — подчеркнула певица.

Найник отметила, что Терехова почти ничего не видит.

«Встает, конечно, только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», Маргарита Терехова не снимается и не играет в театре с 2005 года. Ее дочь, актриса Анна Терехова рассказывала, что из-за болезни Альцгеймера мать не осознает происходящего вокруг и превратилась в «маленькую девочку», которой необходимы уход и забота.

Терехова не может говорить, но, по словам дочери, до сих пор улыбается и проявляет нежность к родным.