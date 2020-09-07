Снигирь высказалась о бывшей жене Цыганова 

В 2004-2015 годах, как сообщал «Рамблер», Цыганов состоял в неофициальном браке с Леоновой. Она родила ему семерых детей. В 2015-м актер бросил ее ради Снигирь. В 2016-м та родила ему сына Федора. В 2019-м они поженились. Сегодня Снигирь стала героиней нового выпуска «Осторожно, Собчак!». В ходе него она назвала неуважением по отношению к Леоновой думать о ней как несчастной, покинутой, ужасной жертве из-за того, что ее бросил Цыганов.

«Ирина — самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить», — заявила актриса.

Также она рассказала, что не общается с Леоновой, потому что незачем, и что не виновата в ее разрыве с Цыгановым — их отношения потерпели крах без ее участия. Снигирь призналась, что знание этого помогает ей не обращать внимание на оскорбительные высказывания в свой адрес. Кроме того, она рассказала, что актер поддерживает всех своих детей и часто проводит с ними время, а сама она — общается с ними, а с его старшей дочерью Полиной даже дружит.