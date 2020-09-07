«Он коза что ли?!»: как Гузеева разбила брак 

Громкое заявление Гузеевой прозвучало в программе, в рамках которой она встретилась с семейной парой, где муж и жена во время зарождения своих отношениях оба состояли в браке. Герои передачи признались, что влюбились друг в друга и без сожаления оставили свои семьи и воссоединились.

Комментируя ситуацию, телеведущая заявила, что в «ничего страшного в этом нет», поскольку люди гонятся за своим счастьем и нельзя их ха этом винить. При этом Гузеева призналась, что своего нынешнего мужа предпринимателя Игоря Бухарова она тоже увела из семьи.

«Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала», — пояснила актриса.

Как сообщал «Рамблер», Гузеева и Бухарова поженились в 1999 году. В 2000 году у них родилась дочь Ольга. Телеведущая однажды призналась, что со своим будущим мужем она познакомилась, когда ей было 18 лет, но отношения получили бурное развитие, когда обоим «стукнуло» по 40 лет.