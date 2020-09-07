Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он коза что ли?!»: как Гузеева разбила брак 

Павел Тиунов 1 час назад
«Он коза что ли?!»: как Гузеева разбила брак
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «На дачу» Лариса Гузеева в последнем выпуске программы рассказал, как увела из семьи своего нынешнего супруга предпринимателя Игоря Бухарова. Актриса отметила, что намеренно разрушила чужую семьи и ни капли об этом не жалеет.
Громкое заявление Гузеевой прозвучало в программе, в рамках которой она встретилась с семейной парой, где муж и жена во время зарождения своих отношениях оба состояли в браке. Герои передачи признались, что влюбились друг в друга и без сожаления оставили свои семьи и воссоединились.
Комментируя ситуацию, телеведущая заявила, что в «ничего страшного в этом нет», поскольку люди гонятся за своим счастьем и нельзя их ха этом винить. При этом Гузеева призналась, что своего нынешнего мужа предпринимателя Игоря Бухарова она тоже увела из семьи.

«Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала», — пояснила актриса.

Как сообщал «Рамблер», Гузеева и Бухарова поженились в 1999 году. В 2000 году у них родилась дочь Ольга. Телеведущая однажды призналась, что со своим будущим мужем она познакомилась, когда ей было 18 лет, но отношения получили бурное развитие, когда обоим «стукнуло» по 40 лет.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть