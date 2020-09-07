«Не было искры любви»: Лазарева о браке Легкоступовой 

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тело певицы было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. Сам же яхтсмен подчеркнул, что любил жену и тратил на нее свои сбережения.

По словам Светланы Лазаревой, уже живя с Фирсовым, Легкоступова не говорила о нем.

«Когда она уже жила с этим человеком, она ничего мне об этом не рассказывала. Она рассказывала о своей пластической операции, она делилась тем, что хочет преобразиться, какими-то новыми песнями, новыми проектами. Мы сидели в гримерной. Она смеется этим своим заливистым, раскатистым смехом, но глаза были какими-то выжженными, не было в них этой искры любви, какая-то пустота», — отметила артистка.

Лазарев также подчеркнула, что Легкоступова очень сильно похудела, хотя не была больна.