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«Не было искры любви»: Лазарева о браке Легкоступовой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Не было искры любви»: Лазарева о браке Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова не любила своего третьего мужа Юрия Фирсова. Об этом ее подруга, певица Светлана Лазарева, заявила в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тело певицы было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. Сам же яхтсмен подчеркнул, что любил жену и тратил на нее свои сбережения.
По словам Светланы Лазаревой, уже живя с Фирсовым, Легкоступова не говорила о нем.

«Когда она уже жила с этим человеком, она ничего мне об этом не рассказывала. Она рассказывала о своей пластической операции, она делилась тем, что хочет преобразиться, какими-то новыми песнями, новыми проектами. Мы сидели в гримерной. Она смеется этим своим заливистым, раскатистым смехом, но глаза были какими-то выжженными, не было в них этой искры любви, какая-то пустота», — отметила артистка.

Лазарев также подчеркнула, что Легкоступова очень сильно похудела, хотя не была больна.

«Вся квартира была в вещах Фирсова. Такое ощущение, что ее вещей там просто не было», — отметила подруга певицы.

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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Светлана Лазарева , НТВ
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