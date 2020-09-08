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Коллега Клюева по «Ворониным» пояснила, почему не пришла на его похороны 

News.ru и ещё 2 48 минут назад
Сериальная супруга Бориса Клюева по «Ворониным» Анна Фроловцева пояснила, почему не попала на похороны актёра. Она подтвердила информацию, что у неё возникли проблемы со здоровьем.
Исполнительница роли Галины Ивановны сдала тест на коронавирус.

Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала — жду, когда будет результат, — сказала Фроловцева в интервью телеканалу «360».

Борис Клюев умер 1 сентября от рака лёгких. Ему было 76 лет. Прощание с актёром прошло 4 сентября в Малом театре, где Борис Клюев работал с 1969 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Борис Клюев, несмотря на тяжёлый недуг, до последнего ходил на работу. Об этом рассказала его вдова. Она призналась, что после 45 лет брака не представляет своей жизни без любимого супруга.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Анна Фроловцева , Борис Клюев
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