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Шанс «отсохнуть»: криминальный авторитет дал совет Ефремову 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский посоветовал Михаилу Ефремову «отсохнуть» от водки в колонии и стать человеком.
Как сообщал «Рамблер», приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП будет озвучен 8 сентября. В последнем слове актер признал вину и назвал запрашиваемый прокурором срок в 11 лет колонии «людоедским».
В интервью «Московскому комсомольцу»бывший авторитет Михаил Орский предположил, что в случае обвинительного приговора с реальным сроком Михаил Ефремов попадет в камеру без «блатных» и будет сидеть с «первопроходцами-ботаниками».
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При этом Орский посоветовал Ефремову уважать сокамерников и не кичиться своей известностью и избранностью.
Он также рекомендовал не поддаваться на провокации сотрудников ФСИН и не выпивать с ними.

«Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок — это шанс «отсохнуть» от водки и стать человеком. Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты. Не исключаю, что Ефремов начнет что-то мастерить», — заявил собеседник.

Кроме того, он посоветовал Ефремову бросить курить, не пропускать прогулки и демонстрировать окружающим «повышенную, может быть даже немного наигранную чистоплотность».
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , Московский комсомолец
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