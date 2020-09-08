Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке 

РИА Новости и ещё 19 15 минут назад
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве.
Певцова госпитализировали в конце августа с воспалением легких, при этом коронавирус у него не выявили. В понедельник замдиректора театра "Ленком" Сергей Вольтер сообщал, что артист чувствует себя хорошо и сегодня или завтра его должны выписать.

"Я дома … Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю его заместителю Рустаму Казбековичу", — сказал Певцов в своем видеобращении, размещенном на странице в Instagram.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова Навального вывели из комы Навального вывели из комы
Шоу-бизнес , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Дочь Началовой взорвала Сеть
Дочь Началовой взорвала Сеть
В летевшем в Москву самолете произошла трагедия
В летевшем в Москву самолете произошла трагедия
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Видео
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия