Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве.

Певцова госпитализировали в конце августа с воспалением легких, при этом коронавирус у него не выявили. В понедельник замдиректора театра "Ленком" Сергей Вольтер сообщал, что артист чувствует себя хорошо и сегодня или завтра его должны выписать.

"Я дома … Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю его заместителю Рустаму Казбековичу", — сказал Певцов в своем видеобращении, размещенном на странице в Instagram.

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