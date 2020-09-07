«Не дождетесь»: Галкин ответил на слухи о разводе

Алла Пугачева и Максим Галкин опровергли слухи о грядущем разводе. В Instagram-аккаунте юмориста появилась публикация с фотографиями пары и подписью, гласящей: «Не дождетесь, сплетники!»

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин отреагировали на слухи об их предстоящем разводе. В Instagram-аккаунте шоумена появилось опровержение тому, что в звездной семье существуют какие-то проблемы.

На опубликованных снимках артисты, показывая язык, обратились к сплетникам со словами: «Не дождетесь!»

Поклонники пары одобрили их чувство юмора, внешний вид и «любовь в глазах» и заверили, что ни секунды в подобные слухи не верили.

«Да будьте счастливы бесконечно! Пусть дети радуют каждый миг, здоровье не подводит! Очень нравится ваша семья! Дарите миру больше видео о ваших отношениях. Интересно смотреть на все!» — написала поклонница.

Ранее многие неправильно истолковали слова популярных российских певцов Филиппа Киркорова Николая Баскова , которые были произнесены в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

Так, люди расслышали информацию о возможных проблемах в семействе Пугачевой и Галкина в словах Киркорова:

«Мне как-то даже неудобно комментировать, что происходит в столь замечательной семье. Я даже не имею на это права. Могу только их социальные сети смотреть, любоваться их прекрасными малышами. По моему мнению, отличное семейство. У них классные сады, где постоянно что-то цветет. Пугачева в шикарной форме. Я рад, что у них все замечательно», — заверил российский поп-король.

Высказывание Баскова также было расценено как уклончивое.

«Я общаюсь со всеми сторонами, так как дипломатичный человек. Я лучше оставлю все при себе», — заявил артист.

В начале августа Максиму Галкину в эфире радиостанции «Говорит Москва» задали вопрос о проблемах в его семье, на который он отвечать отказался.

Концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой также регулярно приходится опровергать информацию о якобы грядущем разводе.

В середине июля Филипп Киркоров на пресс-конференции в Витебске рассказал о своих нынешних отношениях с Пугачевой, с которой состоял в браке в 1994-2005 годах. Исполнитель признался, что он испытывает к бывшей супруге «чувство любви и благодарности», однако домами с ее новой семьей не дружит.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности, — приводит его слова kp.ru. — И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы я на нее подписан в Instagram. Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст?»

Говоря о своей личной жизни, артист заявил о том, что практикует «секс без обязательств», напомнив, что является свободным мужчиной.