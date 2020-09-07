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Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой 

Газета.Ru 1 час назад
«Не дождетесь»: Галкин ответил на слухи о разводе
Фото: Газета.Ru
Алла Пугачева и Максим Галкин опровергли слухи о грядущем разводе. В Instagram-аккаунте юмориста появилась публикация с фотографиями пары и подписью, гласящей: «Не дождетесь, сплетники!»
Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин отреагировали на слухи об их предстоящем разводе. В Instagram-аккаунте шоумена появилось опровержение тому, что в звездной семье существуют какие-то проблемы.
На опубликованных снимках артисты, показывая язык, обратились к сплетникам со словами: «Не дождетесь!»
Поклонники пары одобрили их чувство юмора, внешний вид и «любовь в глазах» и заверили, что ни секунды в подобные слухи не верили.

«Да будьте счастливы бесконечно! Пусть дети радуют каждый миг, здоровье не подводит! Очень нравится ваша семья! Дарите миру больше видео о ваших отношениях. Интересно смотреть на все!» — написала поклонница.

Ранее многие неправильно истолковали слова популярных российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые были произнесены в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».
Так, люди расслышали информацию о возможных проблемах в семействе Пугачевой и Галкина в словах Киркорова:

«Мне как-то даже неудобно комментировать, что происходит в столь замечательной семье. Я даже не имею на это права. Могу только их социальные сети смотреть, любоваться их прекрасными малышами. По моему мнению, отличное семейство. У них классные сады, где постоянно что-то цветет. Пугачева в шикарной форме. Я рад, что у них все замечательно», — заверил российский поп-король.

Высказывание Баскова также было расценено как уклончивое.

«Я общаюсь со всеми сторонами, так как дипломатичный человек. Я лучше оставлю все при себе», — заявил артист.

В начале августа Максиму Галкину в эфире радиостанции «Говорит Москва» задали вопрос о проблемах в его семье, на который он отвечать отказался.
Концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой также регулярно приходится опровергать информацию о якобы грядущем разводе.
В середине июля Филипп Киркоров на пресс-конференции в Витебске рассказал о своих нынешних отношениях с Пугачевой, с которой состоял в браке в 1994-2005 годах. Исполнитель признался, что он испытывает к бывшей супруге «чувство любви и благодарности», однако домами с ее новой семьей не дружит.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности, — приводит его слова kp.ru. — И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы я на нее подписан в Instagram. Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст?»

Говоря о своей личной жизни, артист заявил о том, что практикует «секс без обязательств», напомнив, что является свободным мужчиной.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю — как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы», — заинтриговал исполнитель.

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Шоу-бизнес , Статьи , Филипп Киркоров , Николай Басков , Максим Галкин , Алла Пугачева , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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