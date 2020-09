Одна из самых близких и преданных друзей Валентины Легкоступовой Наталья Штурм , посещая разные передачи и сотрудничая с некоторыми изданиями, поделилась интересной информацией: яхтсмен Юрий Фирсов , некогда заявляющий, что «любит Валечку больше жизни» и «спускает» на нее все свое внушительное состояние, которого, кстати, тоже не оказалось, не потратил на прощальную церемонию и необходимые покупки ни рубля. View this post on Instagram 💕..... #валентиналегкоступова #легкоступова #крым #феодосия #люблю #венчание #сулыбкойпожизни

— говорила Штурм. Общественность данный факт возмутил. Любил ли он действительно женщину, которую даже не желал проводить в последний путь? Однако, это не единственный компрометирующий факт, который был «в рукаве» у Натальи. Также она припомнила ему разговоры о недвижимости в Феодосии, которой владеет семья Валентины. По словам Штурм, квартиры — это единственная цель Фирсова, ради которой этот брак был заключен. View this post on Instagram 📸 Сергея Арзуманяна....... #валентиналегкоступова #легкоступова #этобылонедавно #поюдлявас #спеснейпожизни #ягодамалина

A post shared by Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) on May 27, 2020 at 6:04am PDT «В Феодосии они обвенчались. А на второй день после венчания Фирсов позвонил пожилой матери Легкоступовой и заявил: „Здравствуйте, Татьяна Ивановна, ну что с квартирами в Феодосии будем делать?“ Вот так»,

— заявила подруга Вали. View this post on Instagram #паулс #резник #легкоступова #двое #этобылонедавно #валентиналегкоступова #поюдлявас #спеснейпожизни #мойстарыйдруг

A post shared by Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) on May 5, 2020 at 11:11am PDT Разумеется, доказательств в достоверности информации у публики нет, но факт остается фактом: Легкоступова умерла через несколько дней после венчания. Странное совпадение, не так ли? View this post on Instagram 💑...... #валентиналегкоступова #легкоступова #ягодамалина #сулыбкойпожизни #люблю #венчание #крым #семья

