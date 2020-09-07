Галкин прокомментировал «развод» с Пугачевой

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Не дождётесь, сплетники! — подписал фото юморист.

На снимке Галкин широко улыбается, а Алла Борисовна обнимает его и показывает в объектив язык. Пара сфотографировалась во дворе их дома.

Поклонники поблагодарили, что Галкин развеял их сомнения, но большая часть подписчиков заявила, что и так не верила слухам о разводе. А продюсер Иосиф Пригожин даже предложил устроить флешмоб по этому поводу.

Собака лает, а караван идёт! И как красиво идёт, — написала актриса Алика Смехова.