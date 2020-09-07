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«Не дождётесь, сплетники»: Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой 

News.ru и ещё 1 19 минут назад
Галкин прокомментировал «развод» с Пугачевой
Фото: Instagram
Юморист Максим Галкин опубликовал фото с супругой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой на фоне слухов о грядущем разводе пары.

Не дождётесь, сплетники! — подписал фото юморист.

На снимке Галкин широко улыбается, а Алла Борисовна обнимает его и показывает в объектив язык. Пара сфотографировалась во дворе их дома.
Поклонники поблагодарили, что Галкин развеял их сомнения, но большая часть подписчиков заявила, что и так не верила слухам о разводе. А продюсер Иосиф Пригожин даже предложил устроить флешмоб по этому поводу.

Собака лает, а караван идёт! И как красиво идёт, — написала актриса Алика Смехова.

Как писал NEWS.ru ранее, популярная певица Лолита Милявская призналась, что встречается с мужчиной, который на восемь лет её младше. Звезда не стала ставить крест на своей личной жизни. За её плечами пять браков. Последний союз был с 45-летним тренером Дмитрием Ивановым.
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