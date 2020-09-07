Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У солиста группы 5sta Family умерла новорожденная дочь 

Москва24 и ещё 5 33 минуты назад
Российский певец сообщил о горе
Фото: Вконтакте
У солиста группы 5sta Family Валерия Ефремова умерла новорожденная дочь, сообщает "Экспресс газета". О печальной новости рассказал сам исполнитель в соцсетях. 25 августа он стал отцом, но спустя девять дней девочка скончалась.

"Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца", — написал певец.

Причина смерти ребенка не называется. Поклонники певца выражают ему соболезнования.
Москва24: последние новости
Блогершу Марьяну Ро избили в Москве Блогершу Марьяну Ро избили в Москве На Ивлееву завели дело из-за рекламы в видео На Ивлееву завели дело из-за рекламы в видео Умер экс-солист "Ласкового мая" Умер экс-солист "Ласкового мая"
Шоу-бизнес , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Калибр» станет еще опаснее для противника
«Калибр» станет еще опаснее для противника
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
«Наташа подала признаки жизни, и он еще выстрелил в нее»
«Наташа подала признаки жизни, и он еще выстрелил в нее»
Видео
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение