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Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска

Ирина Лебедева
45 минут назад
Внучка челябинского олигарха Александра Аристова вышла замуж.
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Фото: InstagramInstagram
Дедушка не поскупился – эту свадьбу назвали самой дорогой в современной истории Челябинска.
Торжество состоялось в субботу, 5 сентября, в парк-отеле «Березка».
По данным портала города Челябинска 74.ru, только на гонорары артистам ушло не менее 200 000 евро.
Гостей развлекали Филипп Киркоров и Вера Брежнева, а ведущими мероприятия были юморист Сергей Светлаков и телеведущая Алла Михеева.
Оформлять помещения также выписали московского дизайнера.
Траты на роскошную обстановку, платье невесты и богатое угощение многочисленных гостей издание не уточнило.
Вечером над городом гремел 10-минутный салют, по мнению местной прессы он был красочнее того, что администрация города устраивала в День Победы.
Как ранее писал«Рамблер», счастливый избранник девушки работает в структурах Аристова, его зовут Георгий. Молодых часто видят вместе на спортивных мероприятиях.:
Шоу-бизнес,Александр Аристов,Алла Михеева,Вера Брежнева,Филипп Киркоров,Сергей Светлаков,Челябинск,
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