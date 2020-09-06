Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска

Дедушка не поскупился – эту свадьбу назвали самой дорогой в современной истории Челябинска
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Торжество состоялось в субботу, 5 сентября, в парк-отеле «Березка».
По данным портала
города Челябинска 74.ru, только на гонорары артистам ушло не менее 200 000 евро.
Оформлять помещения также выписали московского дизайнера.
Траты на роскошную обстановку, платье невесты и богатое угощение многочисленных гостей издание не уточнило.
Вечером над городом гремел 10-минутный салют, по мнению местной прессы он был красочнее того, что администрация города устраивала в День Победы.
Как ранее писал
«Рамблер», счастливый избранник девушки работает в структурах Аристова, его зовут Георгий. Молодых часто видят вместе на спортивных мероприятиях.: