Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц 

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В сторис инстаграма он пожаловался на то, что уже с первого дня по прилету начались неприятности.

В Анталии, при заселении в отели у них потеряли багаж. Два часа пришлось ждать, пока вопрос был решен.

Далее, в номере их ждал неприятный сюрприз. Вместо оговоренной при покупке тура двуспальной кровати там оказались две односпальные, сдвинутые вместе.

Это обстоятельство также молодых не порадовало.

В итоге было принято решение сменить место проживания.

Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия разозлилась из-за комментариев в соцсетях по поводу свадьбы своего младшего сына Арсения.

Певица призвала не верить сплетням. Она обратила внимание, что даже «такое чистое радостное событие, как свадьба двух прекрасных молодых людей, и то уже пытаются замарать».