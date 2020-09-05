Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц 

Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, только что сыгравший свадьбу с Лианой Волновой, медовый месяц проводит в Турции.
В сторис инстаграма он пожаловался на то, что уже с первого дня по прилету начались неприятности.
В Анталии, при заселении в отели у них потеряли багаж. Два часа пришлось ждать, пока вопрос был решен.
Далее, в номере их ждал неприятный сюрприз. Вместо оговоренной при покупке тура двуспальной кровати там оказались две односпальные, сдвинутые вместе.
Это обстоятельство также молодых не порадовало.
В итоге было принято решение сменить место проживания.
Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия разозлилась из-за комментариев в соцсетях по поводу свадьбы своего младшего сына Арсения.
Певица призвала не верить сплетням. Она обратила внимание, что даже «такое чистое радостное событие, как свадьба двух прекрасных молодых людей, и то уже пытаются замарать».