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Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц
Фото: Instagram
Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, только что сыгравший свадьбу с Лианой Волновой, медовый месяц проводит в Турции.
В сторис инстаграма он пожаловался на то, что уже с первого дня по прилету начались неприятности.
В Анталии, при заселении в отели у них потеряли багаж. Два часа пришлось ждать, пока вопрос был решен.
Далее, в номере их ждал неприятный сюрприз. Вместо оговоренной при покупке тура двуспальной кровати там оказались две односпальные, сдвинутые вместе.
Это обстоятельство также молодых не порадовало.
В итоге было принято решение сменить место проживания.
Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия разозлилась из-за комментариев в соцсетях по поводу свадьбы своего младшего сына Арсения.
Певица призвала не верить сплетням. Она обратила внимание, что даже «такое чистое радостное событие, как свадьба двух прекрасных молодых людей, и то уже пытаются замарать».
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия , Турция
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