Депардье сменил веру 

Жерар Депардье, знаменитый актер, 4 сентября принял крещение в российском соборе святого Александра-Невского в Париже, — рассказывает 5 канал со ссылкой на издание Sputnik France.
В этот же день актер стал крестным отцом маленькой девочки
Как объяснил Депардье, он много общался с православным духовенством и ему нравится православная литургия.
Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ называют духовником Владимира Путина..
Жерар Депардье не впервые меняет вероисповедание.
Когда-то он принял ислам, по слухам, из-за любви к творчеству египетской певицы Умм Кульсум.
Со временем он переключился на буддизм.
Что же касается весьма распространенного во Франции католицизма, то, по словам актера, его раздражает католическая литургия.
Но он с восхищением высказывался о главе Римско-католической церкви Бенедикте XVI, который в 2013 году отрекся от Святого престола.
Как ранееписал «Рамблер», французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел главу российского государства.