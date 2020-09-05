Депардье сменил веру 

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В этот же день актер стал крестным отцом маленькой девочки

Как объяснил Депардье, он много общался с православным духовенством и ему нравится православная литургия.

Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ называют духовником Владимира Путина ..

Жерар Депардье не впервые меняет вероисповедание.

Когда-то он принял ислам, по слухам, из-за любви к творчеству египетской певицы Умм Кульсум.

Со временем он переключился на буддизм.

Что же касается весьма распространенного во Франции католицизма, то, по словам актера, его раздражает католическая литургия.

Как ранее писал «Рамблер», французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.