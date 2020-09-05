Миллиардер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл 

Не так уж и давно едва ли не весь мир обсуждал роман русского миллиардера Владислава Доронина и супермодели Наоми Кэмпбелл.
Пара познакомилась на Каннском кинофестивале в 2008 году.
Казалось бы, бизнесмену удалось приручить Черную пантеру и дело шло к свадьбе.
Владислав подарил любимой женщине дом в виде Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции, особняк в Подмосковье и много чего еще.
Наоми же перебралась в Россию и начала заниматься благотворительностью, — информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.
Однако до бракосочетания дело не дошло.
Доронин обратил внимание на модель из Китая, Наоми дала волю своему взрывному характеру и хлопнула дверью подмосковного коттеджа.
Никаких претензий на дом в России супермодель никогда не предъявляла. Но жилье на острове справедливо считала своим.
Однако недавно стало известно, что специализирующийся по моделям миллиардер (с тех пор Владислав уже успел расстаться с китаянкой и завести роман с русской представительницей этого бизнеса) подал в суд на бывшую возлюбленную.
Доронин хочет вернуть свой подарок — виллу в Турции, а также некие деньги, которые он якобы одолжил Наоми.
Как ранее писал «Рамблер», супермодели Наоми Кэмпбелл в этом году исполнилось 50 лет.