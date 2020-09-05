Миллиардер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл 

Все новости на карте

Не так уж и давно едва ли не весь мир обсуждал роман русского миллиардера Владислава Доронина и супермодели Наоми Кэмпбелл

Пара познакомилась на Каннском кинофестивале в 2008 году.

Казалось бы, бизнесмену удалось приручить Черную пантеру и дело шло к свадьбе.

Владислав подарил любимой женщине дом в виде Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции , особняк в Подмосковье и много чего еще.

Наоми же перебралась в Россию и начала заниматься благотворительностью, — информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail

Однако до бракосочетания дело не дошло.

Доронин обратил внимание на модель из Китая, Наоми дала волю своему взрывному характеру и хлопнула дверью подмосковного коттеджа.

Никаких претензий на дом в России супермодель никогда не предъявляла. Но жилье на острове справедливо считала своим.

Однако недавно стало известно, что специализирующийся по моделям миллиардер (с тех пор Владислав уже успел расстаться с китаянкой и завести роман с русской представительницей этого бизнеса) подал в суд на бывшую возлюбленную.

Доронин хочет вернуть свой подарок — виллу в Турции, а также некие деньги, которые он якобы одолжил Наоми.