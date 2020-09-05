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Охлобыстин о Ефремове: «Миша настаивает, что он уже умер» 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Охлобыстин о Ефремове: «Миша настаивает, что он уже умер»
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов, изначально признавший вину в смертельном ДТП, потом некоторое время заявлял, что «ничего не помнит».
Однако 3 сентября актер вернулся к первоначальным показаниям.
Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии.
Приговор будет вынесен 8 сентября, будет ли он принят Ефремовым окончательно, или тот обжалует его — говорить пока рано.

«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», — приводит слова Ивана Охлобыстина об этой ситуации Телеграм-канал RT на русском

Как ранее писал«Рамблер», актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы и заявил, что искренне раскаивается.
Также Ефремов добавил, что «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , RT на русском
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