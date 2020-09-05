Экс-муж Гагариной: «Меня не привлекает случайный секс»

Примерно полгода назад Полина Гагарина и ее супруг, ныне уже бывший, Дмитрий Исхаков, объявили о расставании.
Новость была неожиданной для широкой публики, об этом разводе много говорили и писали.
Не оставляют вниманием экс — супругов и сейчас.
Конечно, в основном поклонники следят за жизнью Полины. Но популярная певица — человек закаленный и к повышенному вниманию публики давно привыкла.
А вот Дмитрий — человек непубличный, поэтому ему подобное некомфортно.
Как оказалось, популярного фотографа после развода стали осаждать представительницы прекрасного пола, с различными, в том числе и непристойными, предложениями.
Своим визави Исхаков решил ответить через соцсети.
В инстаграме он написал что подобна активность вовсе не вызывает у него радости. Напротив — несколько страшит.
Дмитрий разместил свою фотографию подобрав соответствующий реквизит — железную ободранную кровать, сомнительной чистоты матрас и коврик с оленями, и написал:
«Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость».
Подписчицы были категоричны. Исхаков — очень даже нормальный и вообще его принципы заслуживают уважения и подражания.
«а что разве ещё есть Люди! Я лично думала, вымерли мамонты! Целостность это достойно уважения!», «Ваша реакция-правильная реакция умного состоявшегося человека, респект!»
Как ранее сообщал «Рамблер», модный фотограф Дмитрий Исхаков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыл секрет, как сфотографировать себя так, чтобы выглядеть стройнее и красивее, чем есть на самом деле.