Экс-муж Гагариной: «Меня не привлекает случайный секс»

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Новость была неожиданной для широкой публики, об этом разводе много говорили и писали.

Не оставляют вниманием экс — супругов и сейчас.

Конечно, в основном поклонники следят за жизнью Полины. Но популярная певица — человек закаленный и к повышенному вниманию публики давно привыкла.

А вот Дмитрий — человек непубличный, поэтому ему подобное некомфортно.

Как оказалось, популярного фотографа после развода стали осаждать представительницы прекрасного пола, с различными, в том числе и непристойными, предложениями.

Своим визави Исхаков решил ответить через соцсети.

В инстаграме он написал что подобна активность вовсе не вызывает у него радости. Напротив — несколько страшит.

Дмитрий разместил свою фотографию подобрав соответствующий реквизит — железную ободранную кровать, сомнительной чистоты матрас и коврик с оленями, и написал:

«Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость».

Подписчицы были категоричны. Исхаков — очень даже нормальный и вообще его принципы заслуживают уважения и подражания.