На свадьбе внучки олигарха споют Киркоров и Брежнева

Александр Аристов , крупнейший бизнесмен из Челябинска , не поскупился, и свадьба любимой внучки Ани пройдет на высшем уровне.

По словам одного из будущих гостей торжества, на которого ссылаются ura.news, намечается нечто грандиозное.

«Аристов выдает замуж внучку Аню. Ее жениха зовут Георгий, он работает в структурах Аристова и [его тестя Александра] Кретова. Будущих молодоженов часто видят на спортивных мероприятиях. Выступать на свадьбе будут Киркоров, Брежнева, Слепаков. Вести будут Краснова и Михеева. Приглашена вся элита Челябинска», — рассказал инсайдер.

Площадкой для мероприятия выбран один лучших отелей города — «Березка», расположенный в живописной местности.

Выбор был не случаен — щедрый дедушка выбирает для Ани все топовое — гостиница была признан лучшим отелем для свадьбы в 2018 году по версии WEDDING AWARDS URAL.

Приглашенные артисты — тоже из плеяды самых знаменитых и поэтому получающих высокие гонорары.

Несмотря на ситуацию с пандемией подкосившую рынок шоу-бизнеса, их выступления оцениваются в десятки тысяч долларов.

Счастливый избранник Анны работает в структурах Аристова, его зовут Георгий. Молодых часто видят вместе на спортивных мероприятиях.