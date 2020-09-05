Шуфутинский: «У меня сегодня есть все: любовь и друзья» 

Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым, что встретил новую любовь и счастлив.

Ранее у маэстро шансона было два брака.

Один — студенческий, распавшийся буквально за месяцы. Второй — счастливый, прочный — певца с его супругой разлучила только смерть Маргариты.

Михаил тяжело переживал уход из жизни любимой женщины и несколько лет прожил в одиночестве.

Но сейчас рядом с ним Светлана Уразова — танцовщица шоу-балета. Они были давно знакомы, по словам артиста, Светлана очень поддержала его после смерти жены.

Со временем дружеская привязанность переросла в нечто большее, и сейчас пара везде появляется вместе.

Светлана на 30 лет моложе Михаила, и этот вопрос беспокоит артиста.

«Если человек еще и моложе тебя, то надо как-то стремиться к тому, чтобы не стать для этого человека прадедушкой, а быть на равных», — приводит слова Шуфутинского woman.ru.

Певец считает, что ему очень повезло в жизни.

«Мне нужно петь песни, делать новое что-то и вспоминать хорошо забытое старое, очень важное. У меня есть сегодня в жизни все — есть любовь, есть друзья».

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Шуфутинский — артист, который ежегодно взбирается на волну популярности 3 сентября.

Бессмертный хит сделал Шуфутинского звездой начала осени. Кого-то раздражает этот факт, другие получают удовольствие, участвуя в создании мемов.