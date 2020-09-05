Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерия разозлилась на хейтеров 

Russianshowbiz.info 25 минут назад
Валерия нецензурно сорвалась на хейтеров
Фото: ТАСС
Певица Валерия адресовала послание с нецензурной руганью тем, кто пишет негативные комментарии на тему недавней свадьбы ее наследника.
В Инстаграме певица обрушилась с критикой на хейтеров, строящих «гнусные планы испортить хорошим людям жизнь». Судя по всему, ее возмутили сплетни на тему беременности Лианы Волковой, которую в соцсетях окрестили «невестой на сносях». Распространение этой информации Валерия прокомментировала с использованием брани: «Начинает растекаться д**** по трубам с неимоверной скоростью».
Ответственными за появление клеветы артистка считает недобросовестных блогеров, которые монетизируют просмотры своих роликов. Валерия посетовала на то, что они сейчас «пытаются замарать чистое радостное событие».
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Russianshowbiz.info: последние новости
Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе Айза показала промежность на всю страну Айза показала промежность на всю страну Макаревич впервые появился на публике с новой женой Макаревич впервые появился на публике с новой женой
Шоу-бизнес , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение