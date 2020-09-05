Валерия нецензурно сорвалась на хейтеров

Певица Валерия адресовала послание с нецензурной руганью тем, кто пишет негативные комментарии на тему недавней свадьбы ее наследника.

В Инстаграме певица обрушилась с критикой на хейтеров, строящих «гнусные планы испортить хорошим людям жизнь». Судя по всему, ее возмутили сплетни на тему беременности Лианы Волковой, которую в соцсетях окрестили «невестой на сносях». Распространение этой информации Валерия прокомментировала с использованием брани: «Начинает растекаться д**** по трубам с неимоверной скоростью».

Ответственными за появление клеветы артистка считает недобросовестных блогеров, которые монетизируют просмотры своих роликов. Валерия посетовала на то, что они сейчас «пытаются замарать чистое радостное событие».