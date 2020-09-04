Лолита спит с ухажером моложе себя 

Лолита Милявская призналась журналистам «Пятого канала», что не готова спать со «старым дедом», поэтому в качестве нового возлюбленного выбрала себя мужчину моложе себя. Артистке 56 лет, её избраннику — 48.

Журналисты отмечают, что певица до сих пор хранит в тайне личность своего возлюбленного. Впервые о появлении нового ухажёра после расставания с пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым артистка заикнулась в ноябре прошлого года. Лолита лишь отметила, что «молодой человек — приятный и состоятельный».

В недавнем разговоре с корреспондентом «Пятого канала» певица заявила, что ее новый возлюбленный на 8 лет младше нее.

«Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — подчеркнула она.

Автор статьи подчеркивает, что новые отношения очевидно пошли Милявской на пользу: она сменила имидж и похудела на 14 килограммов. Несмотря на это Лолита отметила, что занялась собой не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что ощутила прилив сил после развода.