Айза показала свои гениталии 

Телеведущая и блогерша Айза Анохина случайно разместила в Instagram фото своих гениталий. Через минуту Анохина удалила снимок, но телеграм-каналы уже успели сделать скриншот и опубликовать интимное фото.

Позже блогерша объяснила, что хотела отправить фото своему возлюбленному Олегу Майами, но случайно нажала не на ту кнопку.

«Разлучилась с любимым на пару дней», — объяснила она.

По словам Айзы, после того, как она осознала ошибку, у нее случился сердечный приступ, но затем она посмеялась над ситуацией.

Как сообщал «Рамблер», в июле Айза Анохина заявила, что рассталась с Олегом Майами из-за того, что они не подошли друг другу. Позже пара помирилась, и в Instagram Айзы снова начали появляться совместные снимки.