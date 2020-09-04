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Айза показала свои гениталии 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Айза показала свои гениталии
Фото: Instagram
Телеведущая и блогерша Айза Анохина случайно разместила в Instagram фото своих гениталий. Через минуту Анохина удалила снимок, но телеграм-каналы уже успели сделать скриншот и опубликовать интимное фото.
Позже блогерша объяснила, что хотела отправить фото своему возлюбленному Олегу Майами, но случайно нажала не на ту кнопку.

«Разлучилась с любимым на пару дней», — объяснила она.

По словам Айзы, после того, как она осознала ошибку, у нее случился сердечный приступ, но затем она посмеялась над ситуацией.
Как сообщал «Рамблер», в июле Айза Анохина заявила, что рассталась с Олегом Майами из-за того, что они не подошли друг другу. Позже пара помирилась, и в Instagram Айзы снова начали появляться совместные снимки.
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Шоу-бизнес , Айза Анохина
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