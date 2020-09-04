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Алла Пугачева призналась в любви к другому мужчине 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Пугачева призналась в любви к другому мужчине
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева призналась в любви к другому мужчине. На своей странице в Instagram Примадонна разместила фото с коллегой по цеху Александром Буйновым.
На снимке музыканты нежно обнимаются, а надпись под фото гласит: «Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя».
Поклонники певицы отметили, что в отличной форме находится не только Александр Буйнов, но и сама Пугачева.
«Вы все в прекрасной форме», «Вы оба Шикарные! Мы Вас Любим!», «Алла. Вы тоже в форме. Не отстаёте от Буйнова», «Красивые и оба в отличной форме!» — написали Алле Борисовне в комментариях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жители деревни Грязь, где находится замок четы Пугачевой и Галкина, рассказали, что звездная семья ведет тихую жизнь за высоким забором, с местными жителями не дружат, но регулярно принимают гостей, среди которых Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Илья Резник и др.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Александр Буйнов , Илья Резник , Алла Пугачева
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