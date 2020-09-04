Алла Пугачева призналась в любви к другому мужчине. На своей странице в Instagram Примадонна разместила фото с коллегой по цеху Александром Буйновым

На снимке музыканты нежно обнимаются, а надпись под фото гласит: «Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя».

Поклонники певицы отметили, что в отличной форме находится не только Александр Буйнов, но и сама Пугачева.

«Вы все в прекрасной форме», «Вы оба Шикарные! Мы Вас Любим!», «Алла. Вы тоже в форме. Не отстаёте от Буйнова», «Красивые и оба в отличной форме!» — написали Алле Борисовне в комментариях.