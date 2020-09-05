Михаил Шуфутинский рассказал о своей новой возлюбленной 

Первый раз Михаил Шуфутинский женился в студенческие годы. Его супругой стала девушка Татьяна, даже несмотря на то, что родители были против. Развод последовал через несколько месяцев. Артист завел роман во время гастролей, а его супруга вернулась к бывшему избраннику.

Со второй женой Маргаритой Михайловной Шуфутинский пробыл в браке до самой ее смерти в 2015 году. Сегодня певец тепло вспоминает покойную супругу — об этом он рассказал в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Последняя избранница Шуфутинского — танцовщица шоу-балета Светлана Уразова, которая помогла ему пережить смерть жены. Сначала просто друзьями, а недавно стали встречаться.

Фото: из открытых источников