«С умом у Тины Канделаки большая напряженка»

Она очень глупая женщина. Все, что у нее есть в жизни, она получила благодаря мне: я ее взял под свое крыло еще тогда, когда она была на радио — у нее тогда росли усы, она была чудовищна одета. На телевидение ее устроил я, всеми связями она обязана мне, в конце концов, благодаря мне она познакомилась с мужем.