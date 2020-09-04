Известный российский актер Стас Садальский
в последние годы активно ведет социальные сети и делится со своими подписчиками малоизвестными фактами из жизни многих отечественных знаменитостей. Благодаря этому артист прослыл как один из самых больших инсайдеров, обладающих целым массивом довольно интересной информации. Хотя в действительности Садальский лишь делится с широкой публикой своими наблюдениями и опытом, которые накопил за годы общения с коллегами по актерскому цеху, музыкантами, певцами, телеведущими и другими публичными личностями.
К примеру, не так давно артист позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес известной российской журналистки, телеведущей и генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки
. По словам Садальского, значимость Канделаки как руководителя целого канала сильно преувеличена, поскольку сама она, подчеркивает артист, является «глупой, необразованной женщиной». Кроме того, актер утверждает, что всем, что у нее есть сегодня, Тина Канделаки обязана именно ему. Такое заявление он сделал во время прямого эфира на страничке Елены Ханги в социальной сети Instagram.
«Канделаки — просто необразованная дура. Начитанная, но дура. И то, что она является руководителем целого канала, ничего не значит: все мы знаем, как она его получила, но это уже ее личное дело.
Она очень глупая женщина. Все, что у нее есть в жизни, она получила благодаря мне: я ее взял под свое крыло еще тогда, когда она была на радио — у нее тогда росли усы, она была чудовищна одета. На телевидение ее устроил я, всеми связями она обязана мне, в конце концов, благодаря мне она познакомилась с мужем.
Другое дело, что все забывается… С умом у Тины Канделаки большая напряженка. Продвигаться ей в большей степени помогает ее хитрость. Справедливости ради, стоит отметить, что хитрость — это тоже некая разновидность ума», — заявил Станислав Садальский.