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Джордж Клуни решил сделать ремонт и затерроризировал соседей

Lenta.ru
27 минут назад
Известный голливудский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни и его супруга Амаль решили сделать ремонт и затерроризировали своих соседей. Пара хочет сделать масштабную реконструкцию на своем участке в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает The Sun.
Джордж Клуни затерроризировал соседей
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Стройка продолжается уже больше года и, как говорят строители, не закончится в ближайшие шесть месяцев. Соседи актера жалуются на постоянный шум и большое количество грузовых машин, которые начинают работать рано утром. Местные жители отмечают, что в начале строительства ситуация была гораздо хуже. Тогда на территорию будущего дома приезжали бетономешалки, которые громко шумели. Техника занимает почти всю улицу и не оставляет свободных парковочных мест даже около соседних домов.
Реконструкция проходит рядом с особняком, где живет актер вместе с супругой и детьми. В результате на участке появятся еще одна вилла, игровой комплекс, бассейн и собственный фуникулер. Клуни уже подал заявку на согласование объектов. В общей сложности строительство обойдется в сумму более одного миллиона долларов (от 75,4 миллиона рублей).
В апреле 2020 года Джордж Клуни начал реконструкцию своего поместья в Великобритании. Тогда он боролся за право построить туалет в своем саду. Ему не разрешали это сделать, так как постройка могла повредить корни деревьев, охраняемых законом. Однако конфликт разрешился, когда актер согласился установить туалет в другом месте.
Шоу-бизнес,Джордж Клуни,
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