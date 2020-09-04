Джордж Клуни затерроризировал соседей

Известный голливудский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни и его супруга Амаль решили сделать ремонт и затерроризировали своих соседей. Пара хочет сделать масштабную реконструкцию на своем участке в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает The Sun.

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Стройка продолжается уже больше года и, как говорят строители, не закончится в ближайшие шесть месяцев. Соседи актера жалуются на постоянный шум и большое количество грузовых машин, которые начинают работать рано утром. Местные жители отмечают, что в начале строительства ситуация была гораздо хуже. Тогда на территорию будущего дома приезжали бетономешалки, которые громко шумели. Техника занимает почти всю улицу и не оставляет свободных парковочных мест даже около соседних домов.

Реконструкция проходит рядом с особняком, где живет актер вместе с супругой и детьми. В результате на участке появятся еще одна вилла, игровой комплекс, бассейн и собственный фуникулер. Клуни уже подал заявку на согласование объектов. В общей сложности строительство обойдется в сумму более одного миллиона долларов (от 75,4 миллиона рублей).