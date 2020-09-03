Меньшиков устроил скандал на похоронах 

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков не пустил телевидение на церемонию прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

Как сообщает телеграм-канал «Закулиска», Меньшиков категорически запретил журналистам телеканала НТВ снимать на церемонии прощания в театре, и даже «поднятые на уши» департамент культуры Москвы и Минкульт России не смогли изменить ситуацию.

«Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, брызгал слюной, не дав почтить память великого актера и выполнить свою работу», — уверяет «Закулиска».

Отмечается, что, отказывая телеканалу НТВ, Меньшиков «руководствовался застарелыми мелочными обидками».

Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Владимир Андреев умер 29 августа — через два дня после своего 90-летнего юбилея. Актер страдал ишемической болезнью сердца и не пережил микроинсульт. Андреев служил в театре Ермоловой с 1952 года, в том числе занимал должности главного режиссера и художественного руководителя театра.