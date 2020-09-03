Лолита: «Мне не нужен дед старый» 

«Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, при том он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду? Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — заявила Лолита.