Лолита: «Мне не нужен дед старый» 

Лолита Милявская призналась, что еще не готова спать со стариками, и поэтому снова выбрала мужчину моложе себя.
Милявская рассказала изданию «Вокруг ТВ», что ее новому возлюбленному 48 лет, и он состоялся в жизни.
«Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, при том он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду? Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — заявила Лолита.
Как писал «Рамблер», в апреле певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным. В середине апреля Милявская призналась, что развод с Ивановым был для нее болезненным, но она уже оправилась и вступила в новые отношения.
В мае Лолита заявила, что не жалеет о своих «половых связях» ни в браке, ни вне его.
«В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — сказала она.