Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лолита: «Мне не нужен дед старый» 

Вероника Полынина 2 часа назад
Лолита: «Мне не нужен дед старый»
Фото: Instagram
Лолита Милявская призналась, что еще не готова спать со стариками, и поэтому снова выбрала мужчину моложе себя.
Милявская рассказала изданию «Вокруг ТВ», что ее новому возлюбленному 48 лет, и он состоялся в жизни.

«Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, при том он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду? Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — заявила Лолита.

Как писал «Рамблер», в апреле певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным. В середине апреля Милявская призналась, что развод с Ивановым был для нее болезненным, но она уже оправилась и вступила в новые отношения.
В мае Лолита заявила, что не жалеет о своих «половых связях» ни в браке, ни вне его.

«В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — сказала она.

Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Вокруг ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение