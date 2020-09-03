"Не моя вина": почему Собчак не общается со старшей сестрой

Ксения Собчак рассказала в интервью Агате Муцениеце, почему не общается со своей единокровной сестрой Марией.

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Мария Собчак – дочь Анатолия Собчака от первого брака с Нонной Гандзюк. Мария родилась в 1965 году, она юрист и ведет непубличную жизнь. В 1980 году Анатолий Собчак женился на Людмиле Нарусовой, в 1981 году у них родилась дочь Ксения.

По словам Ксении, в детстве мать была против ее общения с сестрой, поскольку ревновала Собчака к первой семье.

«Я думаю, в основном это связано с позицией моей мамы. И когда с детства уже есть это напряжение, то сложно что-то изменить. Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались», - призналась телеведущая.

Она вспомнила, как в детстве мама ей говорила, что «вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой». По словам телеведущей, она верила, что Маша украдет у нее папу.

Собчак призналась, что не верит в возможность наладить отношения со старшей сестрой, однако надеется на встречу.