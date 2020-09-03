Дочь Началовой взорвала Сеть 

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Дочь певицы Юлии Началовой Вера стала красавицей. Такое мнение высказали пользователи инстаграма

13-летняя Вера, как сообщал «Рамблер», — дочь Началовой и футболиста Евгения Алдонина . Они познакомились в 2005 году, в 2006-м поженились, в том же году у них родилась Вера, а в 2011-м они развелись. В марте 2019-го Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

«Вчера Верочка пошла в восьмой класс», — написала ее бабушка Таисия Началова в своем инстаграме накануне.

Свое сообщение она сопроводила фотографией внучки в школьной форме. Пользователи инстаграма в комментариях сошлись во мнении, что Вера — красавица. Один из комментаторов выразил уверенност